Temps ensoleillé sur les Pyrénées Aspoises

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Poursuite d'un temps radieux et ensoleillé sur les Pyrénées Occidentales et notamment sur la Vallée d'Aspe. Un petit vent très frais est présent sur les crêtes rafraîchissant considérablement l'atmosphère.

Photo prise depuis le Pic de Belonseiche (2297 m) situé sur la crête frontalière avec l'Espagne, au-dessus du Col du Somport, avec vue sur les sommets de la Haute Vallée de l'Aragon dont notamment le Pico de Aspe (2645 m) au centre-gauche et le Bisaurín (2669 m) à droite. Au centre, on aperçoit la crête du Pic du Bénou (2271 m) gravi un peu plus tôt.