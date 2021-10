Dust improbable

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/6.3

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.4 (Windows)

En raison de l'arrivée d'air froid en altitude (réelle advection froide) après une journée assez douce, et à une convergence des vents qui se rabattent sur le côté ensoleillé de la montagne, une série de nombreux dust devil aura été observée durant une dizaine de minutes sur le flanc Sud-Ouest du sommet. Celui-ci fut le plus beau, et également le plus proche.



Rafales assez véloces dans les vortex, certains auront même réussi à arracher un peu d'herbe, pourtant solidement ancrée au sol et résistante à une telle altitude.