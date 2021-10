Temps ensoleillé en Pays de Cize

Appareil Panasonic

Temps toujours ensoleillé dans les Pyrénées et notamment sur le Pays de Cize en Pays Basque intérieur.

Le petit vent au sommet est assez rafraîchissant mais la température est largement supportable à l'abri de ce dernier.

Photo prise depuis le sommet du Munhoa (1023 m) avec vue sur les sommets de la Basse Navarre et de la Haute Soule. Au loin, on aperçoit les sommets béarnais témoignant d'une visibilité exceptionnelle en cette période de l'année.