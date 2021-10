Ciel voilé sur les Pyrénées Ossaloises

Appareil Panasonic

Arrivée de nuages d'altitude durant la nuit par l'océan qui occultent fortement la luminosité du soleil ce matin sur les Pyrénées Béarnaises. On en avait perdu l'habitude depuis plusieurs jours. Le beau temps revient progressivement par l'Ouest avec un vent de même secteur bien sensible au sommet.

Photo prise depuis le Pic Bareilles (1834 m) avec vue sur les sommets du Cirque de Lescun ainsi que sur ceux de la Haute Soule. En bas, on aperçoit la Vallée du Gabarret et la Vallée d'Aspe perpendiculairement.