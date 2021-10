Contre toute attente : grand bleu!

Dim. originale 4000*3000px

L'ensemble des modèles de prévisions nous mettaient sous le brouillard ce matin comme les précédents mais la nature en a décidé autrement et nous a offert une belle surprise avec du soleil depuis son lever!

Fraîche minimale de 1.4°, la plus basse depuis le début du mois, ont voit bien à l'horizon Nord que le brouillard n'est pas loin, nous avons beaucoup de change pour le coup!

11.8° à midi vs 7.4° hier dans le brouillard, on savoure...