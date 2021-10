Radieux sur les Alpilles

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1180 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Météo splendide sur l'ouest de la Provence, après le fort mistral du début de semaine le vent est totalement tombé et le mercure grimpe à 22°C dans l'après-midi sous un ciel d'azur ou presque et l'ambiance est très agréable.



Vue vers l'est depuis le vallon du Destet, au loin le sommet des Opies point culminant des Alpilles (496 mètres).