Au couchant flamboyant

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le voile nuageux de la journée nous à gratifié de superbes couleurs ce soir.

Et ce n'est qu'une partie.

Tous les nuages sont quasi passés par ces couleurs, depuis l'est jusqu'à ce bouquet final.

Au dessus du point final de la course du soleil, une légère nuée n'est déjà plus éclairée et a repris la tente blanche translucide.

Addition de 3 photos.