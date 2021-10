Sur la Méridienne Verte, "au centre de la France"

Appareil Canon

Canon EOS 450D

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/14.1

Focale 39 mm

ISO 200

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

En aval de la perturbation touchant le NO, cirrus, cirrocumulus, altocumulus se partagent le ciel dans agencement bien ordonné. Regret de n'avoir pu prendre le cliché un quart d'heure plus tôt où les alignements étaient beaucoup plus nets.