L'annonce d'une journée presque estivale !

Après une journée d'hier bien et grise et humide et une nuit très douce Tn 15.1°C, une belle journée d'automne s'annonce avec ce lever de soleil parmi quelques cirrus et au dessus des brumes et brouillards du Lac au Duc , mais ce sera probablement la dernière de la saison à l'allure estivale !