Panorama depuis La Chapelle de la Madeleine

Dim. originale 3888*2592px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/5.6

Focale 44.41 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Les saisons se bousculent en Béarn et en Haute Soule avec ce retour de l'été (indien). C'est une bonne raison pour grimper à la Madeleine histoire de profiter de son incroyable panorama sur les cimes pyrénéennes. Ici une vue vers l'est et la vallée d'Aspe.

A noter, un ignoble écobuage du côté de l'Aubisque est venu pourrir le ciel ossalois.