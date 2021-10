La Madeleine - vue sud

Dim. originale 3888*2592px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/5.6

Focale 13.97 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Quelle douceur ! 27° à Oloron-Sainte-Marie et 23 à 800 m à la chapelle de la Madeleine offrant ce superbe paysage entre Béarn et pays basque.

Du pic de Ger et Ossau à gauche au pic d'Orhy (à droite) en passant par le pic d'Anie et les crêtes basques.