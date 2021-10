Invasion maritime

Dim. originale 4096*2304px

Appareil samsung

SM-A037G

Exposition 0/1 sec

Ouverture f/2.6

Focale 3.38 mm

ISO 114

Flash No Flash

Les entrées Maritimes se poursuivent et envahissent les hautes Alpes .( on voit à gauche la limite nuageuse qui progresse et ses rayons solaires dans la brume )