Après une quinzaine d'Octobre bien clémente et un début de semaine aux allures estivales,nous rentrons cette fois dans le vif de l'automne avec la première tempête de la saison "AURORE" qui va concerner en soirée et nuit prochaine une large moitié nord de la France après le passage d'un front froid qui traverse actuellement le territoire et qui met un terme au temps calme et quasi-estival qui régnait ces derniers jours .