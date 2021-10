Gloire et lune sur le Champsaur

Arrivé à l'heure du lever, il a fallu attendre un bon moment pour que le soleil monte au dessus due la mer de nuage et fasse apparaitre gloires et spectres. La lune finit sa nuit et ne tardera pas à aller se coucher .

A dessus de cette "Barre du Champsaur" apportée par le vent du nord, le ciel est limpide.

les conditions sont presque hivernales: vent NNE 51km/h maxi et indice Windchill -9.5°.

Avec la température fraîche, le brouillard en surfusion se transforme en verglas à l'impact sur le grillage à mouton comme on peut le voir à gauche.