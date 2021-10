Grand soleil en Camargue

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/3075 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Temps très lumineux en Camargue au prix d'un mistral sensible depuis hier qui devrait s'arrêter en fin de journée.



Le mercure grimpe à 18°C dans l'après-midi, après une matinée fraîche et un ressenti froid sous le vent avec 8°C à l'aube.



Vue depuis le sud d'Arles sur le Rhône qui se jette dans la Méditerranée 40 km plus loin (soit une impressionnante déclivité de 0,005 %).