Pic d'Estibète : la plaine et le vautour

Pic d'Estibète : la plaine et le vautour Ferrières 2021-10-24T13:31:00+02:00

Journée splendide à nouveau en Béarn et sur les Pyrénées. Depuis ce sommet de moyenne montagne, le panorama est exceptionnel sur le massif./ Ici, une vue occidentale de la plaine de Pau (qu'on distingue à droite) au pays basque au fond (avec la Rhune au-dessus de Biarritz) et les cimes ossaloises plus à gauche dont le pic d'Anie au fond -centre gauche.