Crête d'Estibète - Granquet

Quelle lumière et quelles couleurs d'automne ! De la crête Estibète-Granquet, la vue vers le sud offre un remarquable panorama avec au premier plan ma destination initiale le Pic de Bazès et puis, au dernier moment, j'ai changé d'avis, histoire d'avoir un point de vue sur la chaîne plus élargi. Pas déçu !

Vue ici du Monné de Cauterets (2724 m) aux Gabizos (2692 m) à gauche en passant par le Grand Barbat (2813 m), le Cambalès (2965m), la Fache, les pics d'Enfer (3085 m) au fond et le Balaitous seigneur des lieux avec 3144 m.