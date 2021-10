L'isard des Foyas de Santa Maria

Dim. originale 2592*3456px

Quelle belle ascension entre Béarn et Aragon depuis le cirque de Lescun ! Mon pas solitaire m'a mené sur le pic Laraille à droite de l'image. Je n'ai pas résisté au désir de longer cette crête verticale pour me hisser sur les Foyas. Et quelle surprise en parvenant au sommet : un isard aussi étonné que moi ! Il faut dire que j'en ai croisé des dizaines vraiment pas farouches entre France et Aragon.

Nous nous sommes fixés pendant 15 à 20 secondes, le temps de le saisir avant qu'il ne dévale une pente improbable.



Et quelle vue sur le pic d'Achérito, Ansabère, Trois Rois, Anie et bien sûr, cerise sur le gâteau, le lac d'Achérito, ma destination avant de reprendre les crêtes d'en face et de redescendre vers la France et les cabanes d'Ansabère...