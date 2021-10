Cirque de Lescun : Dhec de Lhurs et Billare

Cirque de Lescun : Dhec de Lhurs et Billare Lescun 2021-10-26T09:45:00+02:00

L'arrivée dans le cirque de Lescun produit une véritable émotion esthétique tant la lumière est magnifique et les couleurs d'automne somptueuses. La journée qui s'annonce sera grandiose. Ma destination : le pic Laraille.

A gauche l'Achérito, Pétragème, Ansabère, Lhurs, Table et pic des 3 rois et Billare : que du beau monde !