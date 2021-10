Été indien sur la Côte bleue

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/4411 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Le temps est superbe sur la Côte bleue, sans vent et sous un ciel d'azur avec une température d'environ 20°C en milieu de journée, l'ambiance est très agréable avant une forte dégradation prévue le week-end prochain.



La mer est à 20°C également ce qui autorise encore la baignade.



Vue depuis la calanque du Cap Rousset à Carry-le-Rouet entre Martigues et Marseille ; tout au loin au centre droit on distingue l'île du Planier et le phare éponyme à environ 15 km de distance, un classique pour les plongeurs de la région avec l'épave du Chaouen qui y gît sous la surface depuis 1970.