Pic du Moulle de Jaüt : panorama sud

Dim. originale 3456*2592px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/7.1

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Après le cirque de Lescun et ses aiguilles, retour sur la crête aérienne de ma divinité ossaloise, le Moulle de Jaüt. Du col de l'Allène jusqu'au sommet, une heure trente à faire la chèvre entre deux abîmes nord et sud qui imposent une vigilance sans faille. Mais de là-haut, quel panorama sur la chaîne des Pyrénées dans un ciel tout juste percé de quelques cirrus et autres trainées de condensation.

Au fond à gauche, le pic d'Ardiden, Monné de Cauterets, Soum de Grum, Mont Perdu, Barbat, Gabizos, Balaitous, Arre-Sourins, et Ger au centre. Plus à droite l'Ossau, double pics de Cézy, pics d'Aspe, Aule, Gaziès, Capéran de Sesques, Sesques.

Au premier plan, le Soum de Grum (l'autre) au centre de l'image qui domine le col d'Aubisque.