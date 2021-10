Pic du Moulle de Jaüt : panorama est

Dim. originale 2592*3456px

Fantastique point de vue depuis la cime effilée du Jaüt permettant de savourer une infinité de pics et de cimes des confins de la Bigorre jusqu'à l'océan avec la Rhune et les barres de Bayonne.

Ici, vue orientale de la plaine de Tarbes au pic du midi de Bigorre au centre suivi du massif du Néouvielle, pic Long, Cabaliros, Viscos, Midi d'Arrens etc.

La douceur de ces pentes sud permet de déjeuner bras nus et yeux ouverts sur l'infinité des perspectives offertes par la divinité calcaire.