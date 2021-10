Crête du Jaüt - Vue occidentale

Dim. originale 3888*2592px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Moi et mes compagnons, nous filons vers la cime acérée du Moulle de Jaüt, superbe promontoire qui exige d'emprunter un chemin de crête splendide offrant un panorama à couper le souffle surtout lorsque le ciel est aussi limpide qu'aujourd'hui.

La vue porte de l'Ossau à la plaine béarnaise avec au centre gauche les cimes du cirque de Lescun (Achérito, Ansabère, Trois Rois, Anie et la Rhune dominant l'Atlantique et St-Jean-de-Luz (visible ici sur l'image tout au fond au centre droit). On peut aussi identifier la bonne ville d'Oloron Ste-Marie et en-bas à droite, notre point de départ pour une ascension qui est loin d'être terminée.