la grisaille progresse

Entrée dans la perturbation du WE sur les Hautes Alpes.

les premiers et derniers rayons de lumière cèdent la place aux Sc et Ns .

le plafond et la LPN descendent lentement mais surement. depuis ma prise de vue les montagnes ont disparu et la neige semble tomber au dessus de 2000m .

Ma photo de colonnes de glace d'hier, toujours en attente(surement trop technique pour IC) est obsolète . dommage.