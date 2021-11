Automnal + bilan météo

Appareil Panasonic

Un lundi matin dans la continuité du week-end, c'est à dire pluvieux, environ 40mm depuis minuit et au total environ 60mm depuis samedi.

En effet ce dernier week-end d'octobre a clôturé le mois comme il a commencé, c'est à dire avec fort vent de Sud et épisode méditerranéen, mais beaucoup moins fort que celui du 04/10. En Vaucluse cumuls assez faibles (et sans vigilance) entre 20 et 40mm samedi, néanmoins les départements voisins étaient plus concernés. Fort vent de Sud également, avec même une vigilance jaune le samedi où on a relevé 156 km/h au sommet du Ventoux (1912m), 100 km/h sur les crêtes du Petit Luberon (672m), 93 km/h à Puymeras (392m), 70-80 km/h en Vallée du Rhône et dans les Monts de Vaucluse.

Ce matin il y a également du brouillard, et le vent s'est calmé, des éclaircies sont attendues à partir de la mi-journée. 12°C.



Bilan météo Octobre 2021 Sivergues (565m):

Température maximale : 23°C (01/10)

Température minimale : 1°C loc. 0,5°C (23/10)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 82,4mm (04/10) (115mm en 24h glissantes 03-04/10)

Précipitation totale : ≈ 146,4mm

Rafale maximale : ≈ 65-70 km/h (06/10) ; 65 km/h (30-31/10) ; 60 km (07/10) ; 55 km/h (04/10)



En résumé ce mois d'octobre aura été pour Sivergues excédentaire en eau (ce qui n'est pas le cas de tous le département), d'environ 50mm (du fait des fortes pluies du 04/10). Coté température, cela dépend des station également, mais ce mois aura été globalement dans les normales de saison (0,2-0,5°C d'écart maximum) pour les maximales et en dessous d'environ 1 à 2°C les minimales.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert