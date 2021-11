Lent retour des éclaircies en Camargue

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1222 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Le soleil refait lentement son apparition après trois journées de pluie quasiment non-stop sur l'ouest provençal : environ 50 mm entre vendredi et samedi puis de nouveau de fortes précipitations la nuit dernière, au total de l'ordre de 70 à 80 mm sur le nord de la Camargue à comparer aux 600 mm environ de moyenne annuelle.



À la station de Nîmes-Garons environ 20 km plus à l'ouest la barre des 100 mm a été franchie.



Le niveau du Rhône a également bien monté, passant d'environ 700 m3/s de débit vendredi à la station de Beaucaire-Tarascon à environ 2500 m3/s ce matin, après un pic à plus de 3500 m3/s dimanche matin.



Vue depuis les quais du Rhône à Arles, les platanes sont encore en feuilles mais sans doute plus pour très longtemps avec les températures qui devraient chuter cette semaine.