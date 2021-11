Arc-en-ciel

Logiciel Microsoft ICE v1.4.4.0

Bonjour,



Après une journée pluvieuse (plus de 30 mm en 24h),les éclaircies sont revenues depuis 16h30,de sympathiques couleurs égayent le ciel.



Peu d'amplitude aujourd'hui:entre 9°C et 11°C.



Bonne fin de journée à tous et à toutes.