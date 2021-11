Temps d'autonne sur les Alpilles

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1335 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Après les fortes pluies des derniers jours le temps est redevenu plus sec sur les Alpilles avec un ciel alternant belles éclaircies et passages nuageux.



Le mercure a chuté par contre et ne dépasse plus les 17°C au mieux de la journée, tandis que la végétation prend petit à petit ses couleurs d'hiver.



Vue vers l'ouest depuis les hauteurs de Mouriès, au loin à droite la fin de la chaîne des Alpilles avant la vallée du Rhône.