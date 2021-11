Une averse d'instabilité décore l'horizon de Paris

Dim. originale 3543*2362px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/7.1

Focale 70 mm

ISO 400

Objectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Petite virée sur la capitale, et ce sont les souvenirs de 40 années passés dans la capitale. En fin de journée de nombreuses petites cellules se sont développés pour le plaisir de nos yeux. Encore quelques jours d'instabilités et de la fraicheur et nous retrouverons des températures normale pour la saison.