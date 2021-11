Automne sétois

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1691 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Beau temps sur le littoral de l'Hérault, avec quelques cumulus et un léger vent un peu rafraîchissant mais l'ambiance reste très lumineuse.



Vue sur le centre et le port de Sète et une bonne partie du littoral de l'Hérault jusqu'à la Camargue, depuis le sommet du Mont Saint-Clair vers l'est. Le massif de Marseilleveyre au-dessus des calanques marseillaises est distinguable tout au fond à droite à 140 km de distance.