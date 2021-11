Retour du beau temps dans le Luberon

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Depuis les hauteurs d'Auribeau (limitrophe à Sivergues), avec vue sur le village d'Auribeau en contre bas, mais également les Monts de Vaucluse à gauche (avec Ventoux et Lure), au fond de l'image (légèrement à droite du centre) on peut apercevoir le début des Alpes à plus de 100 km (dont les sommets sont blanchis) et tout à droite le Luberon.

Retour d'un beau soleil malgré quelques rares cumulus en cette fin de semaine après un début de semaine sous la pluie et le brouillard.

Vent faible. Assez frais, 15°C en plaine, on a même eu les premières véritables gelées cette nuit avec environ -1°C pour Sivergues.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert