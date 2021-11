Appareil Panasonic

Nouvelle gelée ce matin, avec environ -1,5°C localement moins (notamment dans les combes) pour Sivergues, on note même -2°C/-3°C dans les vallées d'Apt et de Pertuis et sur certains reliefs, seule la vallée du Rhône et quelques zones de reliefs (inversion thermique) restent à l'abri des gelées.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert