Neige à basse altitude en Pyrénées

Dim. originale 3456*2592px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/8

Focale 44.41 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

La neige persiste bien sur les versants nord des Pyrénées ossaloises comme ici dans le vallon du Bourdiou d'Aspeigt sur les hauteurs du plateau du Bénou.

Le ciel clair a vite cédé la place à des nébulons de plus en plus envahissants.

Plus bas, une éclaircie furtive illumine la forêt de mélèzes comme pour nous rappeler que l'automne n'a pas complètement disparu depuis l'offensive quasi-hivernale de ces derniers jours.