Grand bleu sur la Crau

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1561 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Temps superbe sur la plaine de la Crau, avec un ciel d'azur et un mistral assez fort qui refroidit un peu l'atmosphère (température 13°C).



La visibilité est maximale, ici sur la réserve naturelle des Coussouls de Crau et à l'arrière-plan les Alpilles dont on aperçoit le sommet des Opies (496 mètres) puis l'ensemble du Luberon vers la droite.



Grâce aux fortes pluies des dernières semaines, la végétation de la steppe de la Crau peut être considérée comme quasiment exubérante par rapport à l'été...