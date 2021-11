Transition

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7200

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/5

Focale 80 mm

ISO 100

Objectif TAMRON 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD B028N

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Lamande Mike

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.14 (Windows)

Bonsoir,



Une ligne horizontale aurait pu être tracé à la régle mais elle l'a été par dame nature. On voit parfaitement la limite de tenue de la neige et ce sur l'ensemble du massif du Sancy. Une démarcation franche et nette, contrastant avec les derniers moments d'automne plus bas.

Le givre est venu parapher ce tableau sur environ 5cm de nege à 1400m et plutot une 20aine vers 1600m..



Prenez soin de vous.