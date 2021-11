Massif du Sesques (2605 m)

Dim. originale 3888*2592px

Impressionnante muraille blanche par delà les coteaux de Jurançon. La chaude lumière du matin concentre les deux saisons dans une seule et même perspective.

Ici, le panorama court du pic d'Aule et son écharpe de brume à gauche au Mail Massibé à droite en passant par le Rocher des 5 Monts, le Sesques au centre, la crête de Larrie et le pic Montagnon.