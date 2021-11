Beau mais froid

Logiciel Microsoft ICE v1.4.4.0

Bonjour,



C'est surtout le vent qui souffle en continu qui rend le ressenti assez désagréable,il fait -3°C sur la plateau du Semnoz.



On aperçoit les nuages bas vers la Savoie et plus loin l'Isère.



Bonne journée à tous et à toutes.