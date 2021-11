Première neige de la saison en Haute Vésubie

Appareil Canon

Canon EOS R6

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/4

Focale 24 mm

ISO 125

Objectif RF24-105mm F4 L IS USM

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DxO PhotoLab 5.0

Au pied du Mont Pépoiri (invisible ici car derrière les pics en premier-plan), les premières neige ont achevé les couleurs d'automne des mélèzes. Les lacs y sont déjà bien gelés, et à 2500m il y a déjà de belles congères de poudreuses, formées sous un vent très intense aujourd'hui. Belle éclaircie sur cette photo, mais cela ne durera pas, 1h plus tard c'est le brouillard et la neige roulée qui m'englobera.