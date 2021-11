Beau lundi

Dim. originale 4000*3000px

Peu présent ce weekend : 40 minutes samedi, 1H40 hier, le soleil s'est rattrapé ce lundi : 5h10! Malgré un ciel couvert au lever du jour, les éclaircies se sont rapidement développées et le soleil est devenu de plus en plus présent dans un ciel dégagé au 4/5 en fin d'AM.

6.6°/11.2° pour les extrêmes thermiques du jour mais la Tn n'est pas définitive puisque ce soir la température descend vite sous le ciel étoilé et se rapproche de la minimale du matin avec 6.8° à 19h50