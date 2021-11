gloire et spectre sur mer

la couche de brouillard recouvrant le Champsaur est en voie de disparition . Derniers instants pour observer ce spectre de Brocken et la gloire qui l'accompagne au dessus des maisons .

Au sol de cette pente exposée nord, le givre de ces derniers jours atteint 2cm.

Plus à l'est (à droite) on voit quelques nuages en marge de la perturbation méditerranéenne qui déborde sur la France . Depuis mon lieu d'observation il semble neiger sur la frontière italienne .