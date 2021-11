Blanche fut la gelée

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/55 sec

Ouverture f/8

Focale 84.8 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il n'a pourtant pas fait bien froid : -0.9° de Tn à la station MF de SHSH, toute proche (et à 185 m d'altitude, donc dans des conditions très similaires au lieu de prise du présent cliché). Concrètement, pourtant, la sensation de froid était bien vive pour la période et pour qui a l'habitude de se promener dans le bocage...

Peu de brume et beaucoup de givre, uniformément répandu (mais pas très "épais").



Bonne journée à tous !