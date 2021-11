Appareil Apple

iPhone SE (2nd generation)

Exposition 1/4367 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone SE (2nd generation) back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel 15.1

Il n'est que 15h et déjà, depuis la Tête de la Dame, on peut voir le ciel rosir au-dessus d'une mer de nuages qui n'aura pas quitté la vallée de la Drôme et le Diois de la journée.