Beau temps sur le Plateau d'Ambel

Appareil Apple

iPhone SE (2nd generation)

Exposition 1/2667 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone SE (2nd generation) back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel 15.1

Depuis le sommet du Roc de Toulau, soleil et vue bien dégagée sur les crêtes du Vercors et le Grand Veymont, et plus loin sur l'Obiou et le Grand Ferrand enneigés.