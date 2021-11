Brouillard et soleil invisible ce matin

Dim. originale 4608*2128px

Appareil samsung

SM-A405FN

Exposition 1/115 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.92 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A405FNXXS4CUH2

GPS 47.96°N, 2.44°E

Hier matin le brouillard était givrant et on apercevait le soleil.

Ce matin la couche est plus épaisse rendant le soleil invisible et empêchant le gel