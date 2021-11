Entre brouillards et lumière

Entre brouillards et lumière Lihons 2021-11-12T10:46:00+01:00

La tartine de stratus/Sc a fini par quitter le Santerre en cours de nuit.

En conséquence la température à vite chuté et dans l'Est du département elle est même devenue négative.

Le brouillard a eu tout loisir de se former notamment dans les fonds de vallée.

En fin de matinée cependant les derniers résidus humides présents, comme ici sur le plateau à Lihons,ont été dissipés.