Début de journée ensoleillée

Objectif RF24-105mm F4 L IS USM

En route pour Castérino et l'installation d'une nouvelle station météo du réseau StatIC !

Se lever très tôt a du bon, et arriver au bon moment sur les hauteurs de Menton permet de profiter d'une magnifique vue sur la méditerranée, et une légère instabilité illuminée par le soleil levant. Depuis l'A8, vers Beausoleil, les contours de la Corse était même visibles (je n'ai pas pu les prendre en photo par contre).