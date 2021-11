la tête dans les nuages pour la gloire

Vent du nord modéré + humidité = brouillard = possibilité d'observer une gloire .

Alors je monte sur mon petit sommet habituel pour faire quelques photos ; les conditions sont fraîches: brouillard givrant vent à 60km/h maxi et -9.3° de ressenti . l'épaisseur de givre atteint 4cm par endroits .

Au dessus de cette couche de stratus de 100m d'épaisseur couvrant les col Bayard et Manse le ciel est bleu. Pendant une bonne heure j'ai joué à cache cache avec le soleil .

Au fond le massif du Dévoluy et son pic de Bure 2713m