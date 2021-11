Foudre ramifiée

Spotorno (IT) le samedi 13 novembre 2021 à 21h32

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 30 sec

Ouverture f/6.3

Focale 120 mm

ISO 100

Objectif Tokina AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 11.0 (Windows)

Plus de 5 heures d'orage en continu entre 18h et 23h dans le Golfe de Gênes... Au sec et dans la douceur, très belle soirée!