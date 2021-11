vue sur le retour d'est

Vue sur la bordure du retour d'est qui stagne depuis plusieurs jours sur les massifs frontaliers ,.

Cette vue est intéressante depuis les hauteurs de la ville où l'on peut voir l'accumulation des nuages cachant le ciel oriental et le massif du Queyras où il est tombé déjà 30cm cette nuit et une tache bleue en direction du briançonnais.

Plus près de nous cette couche de stratus qui coule du nord vers le bassin gapençais et que l'on voit se désécher par effet de Foehn . On y voit aussi 2 petits sommets émergeant tout juste de cette "barre de Bayard" et qui sont des belvédères idéaux pour l'observation des gloires (cf ma photo d'hier).