couleurs du matin

Conditions idéales pour l'observation de gloire ; la couche de stratus est dense, le brouillard en surfusion dépose une couche de 1 cm de givre verglacé sur la végétation.

le vent très faible apporte une impression de plénitude. il me faudra attendre une bonne heure pour que le soleil éclaire ce mélèze et donner un peu plus de couleur .

Au dessus c'est grand ciel bleu .